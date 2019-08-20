Известный украинский вратарь будет работать тренером академии европейского клуба

Экс-голкипер харьковского "Металлиста" Александр Горяинов присоединился к академии португальской "Бенфики" в Харькове.

Об этом сообщает официальная страница Академии в Facebook.

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На назначение Горяинова в академию "Бенфики" повлиял экс-игрок "Металлиста" и португальцев Сергей Кандауров, который сейчас занимает должность спортивного директора.

После завершения карьеры вратаря Горяинов работал тренером в "Металлисте 1925" но был уволен в начале нынешнего лета после невыхода команды в УПЛ по итогам прошлого сезона.

И вообще имя такого футболиста входит в историю всего украинского футбола – в его активе более 500 матчей за "Металлист", киевские ЦСКА и ЦСКА-Борисфен, а также криворожский "Кривбасс".

К слову, кроме академии в Харькове, "Бенфика" в текущем году также открыла свою школу в Киеве.

"Бенфика" – действующий победитель чемпионата Португалии. В новом сезоне "орлы" имеют 6 очков после двух стартовых туров.