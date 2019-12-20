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Я бы не спешил говорить о датах и соперниках Усика, – промоутер

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Александр Усик и Александр Красюк / K2 Promotions

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО), высказался по поводу информации о следующем сопернике украинца и даты его боя.

Ранее сообщалось, что Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, однако Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

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"Я бы не спешил с такой категоричностью по датам и соперникам", – отметил промоутер в комментариях Instagram.

Как известно, Всемирная боксерская организация (WBO) распорядилась, чтобы Энтони Джошуа и Александр Усик начали переговоры о проведении поединка. Таким образом организация официально санкционировала бой между боксерами.

Джошуа (22-1, 21 КО) вернул себе чемпионские титулы после победы над Энди Руисом в реванше. Британец победил единогласным решением судей. Сам Энтони Джошуа заявил, что для него нет никаких проблем провести бой с Усиком.

Первым претендентом на бой с Джошуа является 38-летний болгарин Кубрат Пулев. Боксер является обязательным претендентом по версии IBF.

Непобежденный Усик (17-0, 13 КО) в октябре дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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