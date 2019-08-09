Я цеплялся за бокс зубами, – интервью с украинским боксером, победившим в 15 боях в США

Недавно Сергей Богачук одержал свою 15 победу подряд нокаутом в профессиональной карьере. В интервью он рассказал о боксерских предрассудках, тренерских методах Абеля Санчеса, возможной смене весовой категории и его дальнейших планах.

Первую часть интервью с Сергеем Богачуком, где он рассказал о вехах его карьеры, бое с кубинцем Сатолонго, провале на олимпийском квалификационном турнире, разнице в профи и любителях читайте по ссылке.

– Есть ли у Вас свободное от тренировок время? Чем любите заниматься?

– В Штатах немного скучно, поэтому хожу на рыбалку. Купил себе спиннинги и лицензию на год, так что все законно (Улыбается).

У меня был друг, мексиканский боксер Алекс Оседо. Мы как-то разговорились на эту тему и вместе поехали рыбачить. Он мне объяснил что там и как, купили спиннинги. Мы не знали где там что, и поехали на форель. Забрасывали-забрасывали, но ничего не ловилось. Потом пришли какие-то люди. Сели неподалеку от нас и начали вытаскивать больших карпов. Я английского еще не знал и начал подвигаться ближе к ним, наблюдал на что они ловят. Потом слышу, что на русском общаются, и я сразу к ним, а это оказались белорусы. Они мне дали снасти, наживку, все объяснили и сказали, что через 30-40 минут будет клевать. Уже стемнело и они ушли. Я забросил, и, действительно, минут за 30 начало клевать. Вытаскивал, но произошел обрыв. Был на эмоциях, но уже было темно, и мы с Алексом вернулись домой, чтобы отдохнуть.

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На следующий день с самого утра мы в рыболовном магазине купили эти снасти и наживку. Вернулись на то самое место. А я еще специально таймер включил, и ровно через 30 минут начало клевать. А там такой клев, что колокольчики можно не ставить. Если не успел фрикцион скрутить, то ловишь спиннинг в воде. Мы тогда наловили немало. Где-то 6 карпов. От 2 килограммов мы домой забрали и штуки 3-4 килограммовых отпустили. Вернулись домой и вместе с французами перечистили всю рыбу, а потом в сметану, чеснок и в фольгу на мангале. Потом все разъехались, мы ее порезали и заморозили. Я ту рыбу еще месяца два доедал.

– Вы все вместе живете в доме?

– Да, у нас там практически трехэтажный дом. Есть два этажа, а третий – чердак, но он сделан под спальню. Дом делится на две половины. На втором этаже несколько комнат и по кухне на каждой половине. На первом этаже сауна и спортзал. Все очень удобно.

– Сколько в нем живет людей?

– У нас конвейер. Вечера бокса у всех разные, и поэтому одни приезжают, а другие уезжают. Бывает по три человека живет, а бывает и по восемь – как когда.

– У вас уже есть своя личная комната?

– Раньше жил с ребятами, но их переселили, и теперь живу сам. Уже можно сказать, что третий этаж мой.

– Что думаете о трештоке?

– У меня такого не было. Я это не практиковал и совсем не понимаю. Ты себя достойнее ведешь, когда уважаешь своего противника. Да, это шоу и помогает увеличить интерес к бою, но для меня это дико. Всегда надо оставаться людьми.

– Кто ваши кумиры?

Как взрывной и бьющий боксер мне нравится Майк Тайсон. По характеру бесспорно отдаю предпочтение Артуро Гатти. Я смотрел его бои, и он настолько волевой, с таким характером, что мало кого можно рядом поставить.

– На кого сейчас ориентируетесь в своей весовой категории?

– Прежде всего, это молодой мексиканец Хайме Мунгия. Он сейчас чемпион в моей весовой категории по версии WBO. Также американец Джарретт Херд, который проиграл последний бой Джулиану Уильямсу, которого я также рассматриваю как хорошего оппонента в дальнейшем. И еще выделю своего партнера, экс-чемпиона WBA француза Мишеля Соро. Мы с ним много спарринговали и сейчас тренируемся в одном зале. Кроме того, серьезные ребята кубинец Эрисланди Лара и аргентинец Брайан Кастаньо, который несколько боев назад выиграл у Соро. И это только из известных, а еще есть несколько неизвестных бойцов, которых не транслируют, и они вместе со мной движутся вверх.

Может сложиться такая ситуация, что пока я дойду до высоких мест, там уже будут совсем другие боксеры. Нынешние лидеры могут поменять вес или завязать, а из низшего веса зайдут классные молодые боксеры. Так что конкуренция очень серьезная.

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– Приходилось ли драться вне ринга?

– У меня было тяжелое детство и приходилось много драться. Киевский район Винницы не очень благополучный. Дрались-мирились, но ничего особенного не было.

– Как вам удалось в этих условиях стать на правильный путь в жизни?

В учебе у меня не все получалось, и я с детства себе забил в голову, что бокс – единственное, через что я могу пробиться в люди. Я цеплялся за бокс зубами. Были проблемы с судейством, потому что многие засуживали в боях и не давали победы. А особенно тяжело было, когда шел с тяжелой сумкой на тренировки и понимал, как надо пахать, а ровесники играли в футбол и гуляли с девушками. Проводишь сложную тренировку на 2-3 часа, а еще и зал очень жаркий был. По десять потов стекало, и когда возвращался с тренировки, уже ничего не хотелось. Главное пережить эти моменты, а потом легче.

– Какие у вас лично и у других боксеров есть предрассудки?

– У меня нет никаких предрассудков. Я в это не верю. Это все психологически. Зачем что-то придумывать и себя накручивать? Перед боем я могу помолиться и перекреститься – вот и все. Я ничего не придумываю, а некоторые один носок натягивают выше, другие вообще носки не стирают, но это смешно.

– Не думали в ближайшее время менять весовую категорию?

– Пока об этом не думал. Мечтаю стать абсолютным чемпионом мира в этом весе, а после того посмотрим. Пока что вес меня "не поджимает", и в контракте относительно этого пунктов нет. Если вес поднимется и я буду чувствовать, что тяжело его сгонять, то, конечно, перейду в другую категорию. Сейчас меня все устраивает, и я делаю вес легко.

В последнюю неделю перед боем с Марином я тренировался пару раз, больше отдыхал и набирался сил. У Санчеса такой подход, что если с весом все нормально и ты хорошо подготовлен, то в последнюю неделю перед боем ты можешь отдыхать: в спаррингах не стоишь, кроссы сильно не давишь, разве что немного боя с тенью.

– Какое самое любимое и самое нелюбимое упражнение на тренировках?

– Больше всего люблю спарринговать. Конкретно какого-то упражнения, которое не люблю, нет. Не люблю, когда выходишь сильно измученный после спарринга и тренер что-то для тебя придумывает, заставляет что-то доделывать. Не важно что это будет – попрыгать на скакалке, поделать что-то с гантелями, побить грушу.

– Бытует такое мнение, что вам пока дают "мешков". Что об этом скажете?

– Возможно, мне дают чуть более легких боксеров, чем кому-то бы хотелось. Но как "мешков"? У моих оппонентов за 20-30 боев. Это боксеры, которые могут выйти и нормально ударить. "Мешки" – это люди, у которых руки непонятно где стоят, и они не могут ударить. Просто эти люди немного ниже моего уровня. Это люди так считают, а что они хотели, чтобы мне на первый же бой поставили чемпиона мира? Так же не делается. Всему свое время. Я еще молодой парень. Санчес пытается меня больше придержать, потому что видит, что могу еще больше раскрыться. Если бы видели, что это мой предел, то уже дали бы какого-то сильного соперника и бросили под "танк". Они профессионалы – это их дело. В основном такое говорят люди, которые не нюхали бокс.

– Комментарии читаете?

– Вообще перед боями стараюсь не читать. В последнее время, когда начинаю задумываться, что я вроде крутой боксер, тренируюсь в США, звезда и т. п., то сразу захожу на сайты и читаю о себе комментарии. После этого самооценка сразу падает, и я снова становлюсь простым парнем (смеется). Как-то пересматривал на ютубе свой бой с кубинцем Сатолонго и решил почитать комментарии. Больше всего меня "убил" комментарий "махач двух алкашей" (смеется). Для меня это было не обидно, а очень смешно.

– Вы провели 15 боев на профиринге, но пока находитесь на 93 месте в рейтинге. Вы уже обсуждали какие-то планы касаемо своего продвижения с промоутерами?

– Рейтинг еще не обновился. После обновления уже где-то на 70 место должен подняться, но рейтинг это такое. Может быть бой-второй и можно было бы попасть в десятку – это зависит от того, как меня поведут и каких соперников дадут. Я общался со своими промоутерами, и мы договаривались, чтобы на осень устроить бой с кем-то из топ-20 или топ-30. В следующем году будет значительно веселее.

Я могу с кем-нибудь "закатать" такой бой, что задумаются, кому отдавать победу – ему или мне. Но "закатать" бой или грамотно его провести и выиграть, чтобы никто "не придрался" – это совсем другие вещи. Санчес хочет, чтобы я вышел на 100% подготовленным и выиграл без вопросов. Из-за этого он пытается давать мне опытных и старших оппонентов.

Предпоследний бой я провел с мексиканцем Фредди Эрнандесом. Он у них здесь был звездой, боксировал с Ангуло и Ларой. Причем с Ларой всю дистанцию провел и дал хороший бой. Поэтому бой с ним стал для меня хорошим опытом. Не скажу, что и Фернандо Марин "мешок" – он такие удары держал, что я уже за него начал переживать, еще и отмахивался неплохо. Ты боксируешь настолько, насколько тебе позволяет боксировать соперник. Никто не думает, что может это просто я хорошо подготовлен. Интересно, что скажут люди, когда я начну выбивать первых номеров в своем весе. Мне кажется, что придумают, будто они постарели или в плохой форме. Вот когда я побил олимпийского чемпиона, говорили, что мне повезло.

– Ваше мнение о бое Люка Кэмпбелла и Василия Ломаченко.

– Что тут думать? Я сейчас вообще не вижу того, кто может победить Ломаченко. Конечно, это бокс, и любой может ударить. Вот как было в бою Ломаченко с Линаресом, когда он нормально пропустил и ему считали. Но чтобы кто-то дал конкретный бой или перебоксировал его, то таких я не вижу. Просто кто-то может махнуть и попасть, но в Василия трудно попасть, потому что у него очень хорошая защита, он подвижен и хорошо работает в атаке.

К слову: Усик рассказал о спарринге с Ломаченко: Ты хочешь его ударить, а его там уже нет