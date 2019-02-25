Я должен найти свою роль, – Михайлюк впервые прокомментировал переход в "Детройт"

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк рассказал о своей адаптации в новом клубе.

Украинец считает, что ему нужно найти свою роль в новой команде. Слова Михайлюка цитирует amicohoops.

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Это мой первый год в лиге, так что все знали, что будет трудно. Я должен привыкнуть к этому, просто должен найти свою роль и помочь моей команде как можно больше. Об обмене я узнал в самолете. Я сейчас живу в отеле. Мне просто нужно найти место, где мне понравится жить,

– сказал Святослав.

К слову, Святослав Михайлюк был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА 2018 года за номером 47. За "озерных" он сыграл 38 матчей, в которых в среднем набирал 3,2 очка. Впоследствии Михайлюк не смог закрепиться в команде, поэтому "Лейкерс" обменяли украинца в "Детройт".

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