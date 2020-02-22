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"Я сел и заплакал": экс-игрок сборной Украины рассказал о сорванном трансфере в топ-клуб

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Евгений Селезнев / ФК "Бурсаспор"

Нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал об упущенной возможности присоединиться к "Галатасараю" в декабре 2018 года.

Об этом экс-игрок сборной Украины рассказал на Youtube-канале Артема Милевского.

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Я выиграл Кубок и Суперкубок Турции, и тогда от "Галатасарая" приходит письмо. Но что мне говорит президент? Что в этот клуб я не пойду за 10 миллионов, и выключает телефон. И все это за день до закрытия трансферного окна.

Так была бы Лига чемпионов, но меня президент не отпускает. Я сидел в раздевалке и плакал. Реально заплакал, а мне 33 года. В 33 года попасть в "Галатасарай" – команду, за которую ты болел с детства – это другой уровень. Я выиграл два Кубка, меня должны были уважать,
– рассказал Селезнев.

Напомним, украинский форвард имел шанс перейти из "Акхисар" в "Галатасарай" в конце 2018 года. В конце концов, Селезнев оказался в "Малаге", однако так и не смог проявить себя в Испании.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Евгений Селезнев Футбол
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