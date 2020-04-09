Я там чужак: Усик рассказал, что отказался переезжать в Россию и другие страны

Александр Усик категорически отвергает вероятность переезда в другую страну. Непобедимый украинский боксер признался, что получал предложения из России и других стран, однако ответил отказом на переезд.

Усик заявил о переезде в другую страну в контексте критики в его адрес. По словам боксера, многие люди его отправляют из Украины.

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"Люди говорят, чтобы я ехал куда-то там жить. Я никуда не поеду жить. Вот моя страна, я здесь живу. Если бы хотел это сделать, то сделал бы уже давно.

И предложений было немало. Не только от России, а еще от ряда стран.

Если бы я захотел поехать в другую страну, я бы это давно сделал и жил бы себе припеваючи, учились бы детки и даже не думал бы об этом. Но я немного другой человек", – сказал Александр в интервью "Эхо Киева".

По словам 33-летнего Усика, в других странах он чужак.

"Где родился там и пригодился. Я там – чужак. Везде, куда я поеду, я – чужак. Вот я приезжаю боксировать в США, я – эмигрант, я чужак. Да, они за меня болеют, но они мне аплодируют, как приезжему, а не как своему резиденту.

Везде, куда мы не поедем, мы будем чужаками. Вот, где мы родились. У меня в паспорте написано "украинец", – резюмировал Усик.

Смотрите видео интервью Усика

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