Я выиграю у Ломаченко, он избегает сильных соперников: дерзкий Гарсиа о предстоящем бое

Американский боксер-профессионал Райан Гарсиа считает, что ни один из прошлых боксеров украинца Василия Ломаченко не был достойным соперником. Гарсиа считает, что сильных конкурентов Ломаченко избегает.

Слова боксера опубликовало издание Boxingnews24. Спортсмен отмечает, что знает, как победить Ломаченко. Также он считает, что станет самым сильным для него соперником.

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Вы знаете, как он потерпел единственное поражение в карьере. Он не хочет драться с такими соперниками, как Орландо Салидо. Ломаченко недостаточно талантлив, чтобы противостоять бойцам с такой ударной техникой,

– заявил Гарсиа.

Боксер мексиканского происхождения Гарсиа считает, что Джервонт Дэвис способен нанести поражение украинскому боксеру. Гарсиа очень самоуверенный боксер: "Я уверен в одном – Дэвис и Ломаченко не смогут меня победить".

Единственное поражение в карьере Ломаченко потерпел в 2014 году, проиграв Орландо Салидо разделенным решением судей. С тех пор украинец выиграл все 13 боев, получив три чемпионских титула в легком весе.

Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над мексиканцем Эдгаром Меза.

В февраля 2020 года в 1-м раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019 – до сих пор).

WBO NABO (2019 – до сих пор) в легком весе.

По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во 2-й полулегком весе.

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