Я забыл, где припарковал свой танк: российский пилот Формулы-1 учит партнера языку (видео)

27 сентября на "Сочи Автодроме" свободными заездами стартовал гран-при России. Французский гонщик команды Scuderia Toro Rosso Пьер Гасли взял у напарника Даниила Квята урок русского языка.

Начали гонщики с простого: Квят учил Гасли, как поздороваться и поблагодарить на русском языке. Следует отметить, что французу удавалось повторить сказанное Даниилом.

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Пьер: Как сказать "все в порядке"?

Даниил: Обычно отвечают "Хорошо".

Пьер повторяет.

Пьер: О, хорошо, я думал, оно будет...

Даниил: Нет, иногда мы вкладываемся и в маленькие слова. "Тише."

Пьер повторяет.

Даниил объясняет значение и добавляет: "Ты разбудишь моего медведя".

Пьер смеется.

Даниил: Ну это же обычное домашнее животное в России. "Я забыл, где я припарковал свой танк".

Впоследствии российский гонщик объяснял французу, как попросить, чтобы тебя подвезли.

Даниил: Да, очень хорошо. (Объясняет значение). На случай, если вдруг твой танк не заведется.

Пьер смеется.

Видео полного разговора Квята и Гасли

Квалификация гран-при России состоится в субботу. Гонка пройдет в воскресенье, 29-го сентября.

Последние три гонки в Формуле-1 выиграла итальянская команда Ferrari. На гран-при Бельгии и Италии победы отпраздновал Шарль Леклер, а гонку в Сингапуре в свой актив занес Себастьян Феттель.