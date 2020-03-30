Япония потеряет 5,8 миллиарда долларов из-за переноса Олимпиады
Перенос Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год ударит по экономике Японии. Потери Японии превысят 5,8 миллиарда долларов.
Финансовые потери Японии подсчитало британское экономическое издание LearnBonds, сообщает Tribuna.com.
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Один из решающих факторов при расчете того, как отсрочка Игр ударила по экономике Японии – то, что большая часть этих затрат уже произошла.
Это означает, что влияние расходов уже учтено в валовом внутреннем продукте Японии в последние годы.
Перенос Игр повлиял на подготовку 11 000 спортсменов и 4 400 атлетов-паралимпийцев. Их затраты на подготовку к Олимпиаде на общую сумму 3,56 миллиарда долларов отнесены к убыткам.
Также потеряна прибыль от спонсорских и рекламных контрактов в размере 4,4 миллиарда долларов.
Телекомпания NBC установила рекорд, продав рекламу на сумму свыше 1,25 миллиарда долларов накануне Олимпийских игр-2020. Хотя компания была застрахована, задержка Олимпиады обойдется им потерей рекламной прибыли.
Сколько уже потрачено на Токио-2020
В 2013 году, когда столица Японии выиграла заявку на Олимпиаду, было подсчитано, что проведение Игр обойдется примерно в 6,6 миллиарда долларов.
До конца 2019 года общая стоимость выросла почти вдвое и достигла 12,3 миллиарда долларов.
Оргкомитет инвестировал 5,51 миллиарда долларов в проведение Олимпиады. Власти Токио оказались на втором месте по величине расходов, потратив всего на 5 миллионов долларов меньше оргкомитета.
Центральное правительство Японии выделило 1,37 миллиарда долларов.
Почему перенесли Олимпиаду-2020?24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху перенести Игры в Токио на 2021 год. Причина – пандемия коронавируса.
В МОК согласились перенести Игры. Решению предшествовали длительные переговоры, во время которых некоторые страны объявили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду.
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