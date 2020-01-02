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Яремчук рассказал, как едва не оказался в итальянском гранде

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Роман Яремчук / 24 канал

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук рассказал о том, что летом 2019-го мог перейти в другой клуб. Футболистом интересовалась итальянская "Рома" и турецкий "Бешикташ".

По словам Романа, римская "Рома" сделала "Генту" официальный запрос на переговоры по трансферу.

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Сейчас я подписал новый контракт с "Гентом". Они мне сами сказали, что хотят меня продать, но давай сейчас подпишем новый контракт. Пообещали, что продадут меня. Клаусула (отступные – Спорт24) в контракте не прописана. Но они меня отпустят, уверен на 200%.

Летом меня не отпустили, но они видели, что мне еще рано уходить. Были официальные предложения со всеми бумагами от "Ромы" и "Бешикташа". С "Галатасараем" были просто разговоры. "Бешикташ" хотел аренду с правом выкупа,
– рассказал Роман в интервью "Вацко Live".

По словам Яремчука, спортивный директор "Гента" требовал у "Ромы" за трансфер 20 миллионов евро. Итальянский клуб сразу отказался.

В этом сезоне Яремчук сыграл 30 матчей за "Гент". В активе украинца 17 голов и 4 результативные передачи.

Благодаря яркой игре Роман подорожал на 5,5 миллиона евро. Теперь цена на форварда сборной Украины составляет 12 миллионов евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Рома Трансферы Роман Яремчук
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