Яремчук забил за "Гент", Пластун принес ничью голом на 90+4 минуте: видео

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Яремчук и Пластун
Яремчук и Пластун / kaagent.be

В чемпионате Бельгии состоялся один из центральных матчей – "Андерлехт" принимал на своем поле "Гент" украинцев Яремчука, Пластуна и Безуса.

Андерлехт – Гент 3:3

Голы: Версхарен, 17, Руф, 68 (пен), 70 – Депуатр, 24, Яремчук, 84, Пластун, 90+4
Нереализованный пенальти: Яремчук, 84 (Гент)

Яремчук и Пластун вышли на этот матч в старте, Безус начал игру в запасе.

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В первом тайме команды обменялись забитыми голами. За "Андерлехт" забил Версхарен, а за "Гент" – Депуатр.

Однако во втором тайме хозяева забили дважды за три минуты. При этом к третьему голу в ворота "Гента" причастен Пластун. От защитника мяч неудачно отлетел к Руфу, который и отличился в этом матче.

На 84-й минуте в ворота "Андерлехта" был назначен пенальти. Заработал его Безус, который вышел на замену. Пробивать пошел Яремчук, но свою дуэль вратарю он проиграл. Однако сразу исправился, добив мяч в ворота.

Когда уже шла четвертая компенсированная минута, "Гент" сравнял счет в матче. После навеса в штрафную Пластун головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Добавим, что в этом сезоне Роман Яремчук провел в составе "Гента" 18 матчей, забил 13 голов и отдал три результативных паса. На счету Игоря Пластуна 20 поединков и два забитых мяча. Сейчас, имея в активе 22 пункта, "Гент" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Видеообзор матча Андерлехт – Гент

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Роман Яремчук
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