Украинский боксер Слава Кухар сумел победить своего соперника сразу после того, как судья начал поединок. Боксер удачно попал в голову соперника, что привело к его нокауту.

Ролик с яркой победой украинца выложил известный профиль boxing.media в Instagram.

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Феноменальный нокаут

На любительском турнире по боксу украинскому боксеру удался феерический правый боковой. Удар прилетел прямо в голову оппонента. Судья остановил поединок, признав победу украинца нокаутом.

А какой самый быстрый нокаут, который вы когда-либо видели?

– подписали пост.

Учитывая то, что бой проходил на любительском уровне, ролик уже успел собрать более 60 тысяч просмотров.

Добавим, что самый быстрый нокаут в профессиональном боксе был зафиксирован в ноябре 2017 года.

Спортсмен из ЮАР Золани Тете в поединке за звание чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBO мощным ударом справа уложил на ринг своего земляка Сибонисо Гонья.

Такая победа Тете состоялась за 11 секунд после начала поединка. В первые секунды после удара Сибонисо вообще не подавал признаков жизни.