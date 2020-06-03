Яркий нокаут за одну секунду: украинский боксер превзошел все ожидания – видео
Украинский боксер Слава Кухар сумел победить своего соперника сразу после того, как судья начал поединок. Боксер удачно попал в голову соперника, что привело к его нокауту.
Ролик с яркой победой украинца выложил известный профиль boxing.media в Instagram.
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Феноменальный нокаут
На любительском турнире по боксу украинскому боксеру удался феерический правый боковой. Удар прилетел прямо в голову оппонента. Судья остановил поединок, признав победу украинца нокаутом.
А какой самый быстрый нокаут, который вы когда-либо видели?
– подписали пост.
Учитывая то, что бой проходил на любительском уровне, ролик уже успел собрать более 60 тысяч просмотров.
Добавим, что самый быстрый нокаут в профессиональном боксе был зафиксирован в ноябре 2017 года.
Спортсмен из ЮАР Золани Тете в поединке за звание чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBO мощным ударом справа уложил на ринг своего земляка Сибонисо Гонья.
Такая победа Тете состоялась за 11 секунд после начала поединка. В первые секунды после удара Сибонисо вообще не подавал признаков жизни.