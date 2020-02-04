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Ярмоленко не сыграет до конца зимы

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Андрей Ярмоленко / GETTY IMAGES

Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не сыграет за английский клуб минимум до конца зимы. Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра.

Как сообщает football.london, потенциальная дата возвращения 30-летнего Ярмоленко – 29 февраля.

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Таким образом, Андрей пропустит предстоящие матчи против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и, вероятно, "Саутгемптона" (встреча состоится 29 февраля) в АПЛ.

Полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года.

Что еще известно о Ярмоленко?

  • СМИ сообщали, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду. В услугах украинца якобы заинтересованы турецкие клубы.
  • В то же время агент Андрея Вадим Шаблий заявил, что в планы Ярмоленко не входит переезд в Турцию.
  • Во втором сезоне за "молотобойцев" Ярмоленко забил 3 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
  • Почти весь прошлый сезон Ярмоленко также пропустил из-за травмы.
  • Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
  • "Вест Хэм" после 25 туров находится в зоне вылета, имея в активе 24 очка.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Вест Хем Андрей Ярмоленко Новости Спорта Спорт Футбол
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