Ярмоленко не сыграет до конца зимы
Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не сыграет за английский клуб минимум до конца зимы. Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра.
Как сообщает football.london, потенциальная дата возвращения 30-летнего Ярмоленко – 29 февраля.
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Таким образом, Андрей пропустит предстоящие матчи против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и, вероятно, "Саутгемптона" (встреча состоится 29 февраля) в АПЛ.
Полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года.
Что еще известно о Ярмоленко?
- СМИ сообщали, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду. В услугах украинца якобы заинтересованы турецкие клубы.
- В то же время агент Андрея Вадим Шаблий заявил, что в планы Ярмоленко не входит переезд в Турцию.
- Во втором сезоне за "молотобойцев" Ярмоленко забил 3 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Почти весь прошлый сезон Ярмоленко также пропустил из-за травмы.
- Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- "Вест Хэм" после 25 туров находится в зоне вылета, имея в активе 24 очка.
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