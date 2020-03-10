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Ярмоленко неожиданно попал в стартовый состав молодежной команды "Вест Хэма"

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Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе молодежной команды "молотобойцев" (U-23) на матч 1/4 финала Международного кубка Премьер-лиги против "Дерби".

Ярмоленко провел последний матч 16 декабря 2019 года, когда получил травму бедра.

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Матч "Дерби" U-23 – "Вест Хэм" U-23 состоится во вторник, 10 марта. Начало в 21:00 по Киеву.

  • Ранее главный тренер лондонцев Дэвид Моєс сообщал, что Ярмоленко сыграл 60 минут в тренировочном матче за "молотобойцев".
  • В целом в этом сезоне Андрей сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
  • Из-за травмы полузащитник уже пропустил 13 матчей "Вест Хэма".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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