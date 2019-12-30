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Ярмоленко официально получил нового главного тренера

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Дэвид Мойес возглавил "Вест Хэм" / ФК "Вест Хэм"

Английский "Вест Хэм" определился с заменой для Мануэля Пеллегрини – новым тренером лондонцев стал Дэвид Мойес.

Контракт шотландского специалиста рассчитан на 18 месяцев. Он дебютирует уже в ближайшем матче АПЛ против Борнмута (1 января). Об этом сообщает Twitter "молотобойцов".

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Мойес известный по работе в таких английских клубах, как "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

Шотландский специалист уже руководил "Вест Хэмом" в сезоне-17/18 и с тех пор находился без команды. "Молотобойцы" уволили Мануэля Пеллегрини после поражения от "Лестера" (1:2).

Команда украинца Андрея Ярмоленко неудачно проводит сезон в АПЛ и сейчас находится в 1 пункте над зоной вылета, набрав 19 очков за 19 матчей.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Андрей Ярмоленко Вест Хем
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