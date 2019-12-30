Ярмоленко официально получил нового главного тренера

Английский "Вест Хэм" определился с заменой для Мануэля Пеллегрини – новым тренером лондонцев стал Дэвид Мойес.

Контракт шотландского специалиста рассчитан на 18 месяцев. Он дебютирует уже в ближайшем матче АПЛ против Борнмута (1 января). Об этом сообщает Twitter "молотобойцов".

Читайте также: Ярмоленко остался без главного тренера в "Вест Хэме" – клуб готовит новое назначение

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) 29 декабря 2019 г.

Мойес известный по работе в таких английских клубах, как "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

Шотландский специалист уже руководил "Вест Хэмом" в сезоне-17/18 и с тех пор находился без команды. "Молотобойцы" уволили Мануэля Пеллегрини после поражения от "Лестера" (1:2).

Команда украинца Андрея Ярмоленко неудачно проводит сезон в АПЛ и сейчас находится в 1 пункте над зоной вылета, набрав 19 очков за 19 матчей.