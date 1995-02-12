Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы
Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, полученной в октябре 2018 года.
Андрей Ярмоленко в интервью официальному сайту клуба рассказал о своем восстановлении и планах на будущее.
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"Как профессиональный футболист, ты должен понимать, что иногда случаются травмы. И ты должен быть готов к ним", – сказал Андрей.
Конечно, непросто быть без футбола, ведь я люблю эту игру, но такое бывает. Я должен фокусироваться на восстановлении, и все мне в этом помогает – семья, товарищи по команде и персонал клуба. Мы все – одна большая семья, и это действительно помогает. Сейчас я сконцентрирован только на своем восстановлении, потому что хочу вернуться скоро.
Что случилось с Андреем Ярмоленко
- В октябре 2018 года, в первом тайме матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.
- По результатам обследования стало известно, что игрок порвал ахиллово сухожилие. В понедельник, 22 октября, ему сделали операцию в одной из больниц Лондона.
- Руководитель медицинской службы английского "Вест Хэма" Ричард Коллинг рассказал, что восстановление украинского футболиста займет не менее 6 месяцев.