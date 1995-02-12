Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, полученной в октябре 2018 года.

Андрей Ярмоленко в интервью официальному сайту клуба рассказал о своем восстановлении и планах на будущее.

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"Как профессиональный футболист, ты должен понимать, что иногда случаются травмы. И ты должен быть готов к ним", – сказал Андрей.

Конечно, непросто быть без футбола, ведь я люблю эту игру, но такое бывает. Я должен фокусироваться на восстановлении, и все мне в этом помогает – семья, товарищи по команде и персонал клуба. Мы все – одна большая семья, и это действительно помогает. Сейчас я сконцентрирован только на своем восстановлении, потому что хочу вернуться скоро.

Что случилось с Андреем Ярмоленко

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Теги: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко
Источник: 24 Канал
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