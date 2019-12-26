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Ярмоленко травмировался и пропустит важные матчи "Вест Хэма"

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Андрей Ярмоленко не сыграет за "Вест Хэм" / twitter.com/WestHam

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко получил повреждение. Он не сыграет в трудный период для "Вест Хэма", когда команда за три недели проведет сразу пять матчей.

У Ярмоленко повреждение приводящей мышцы бедра, поэтому футболист пропустит от трех до четырех недель, пишет zbirna.com.

К слову: "Вест Хэм" неожиданно хочет продать Ярмоленко в январе – назван ценник на украинца

Именно на этот период в Англии приходится Boxing Day, когда команды проводят матчи каждые три-четыре дня. За это время "Вест Хэм" сыграет пять матчей чемпионата Англии – против "Кристал Пэлас" (26 декабря), "Лестера" (28 декабря), "Борнмута" (1 января), "Шеффилд Юнайтед" (10 января) и "Эвертона" (18 января), а также в Кубке Англии против "Джиллингема" (5 января). Поэтому вряд ли Ярмоленко поможет "молотобойцам".

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за "Вест Хэм", забив 3 гола и сделав одну результативную передачу. Команда Пеллегрини находится на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 17 сыгранных туров.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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