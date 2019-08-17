Ярмоленко впервые сыграл в официальном матче за "Вест Хэм" с октября прошлого года

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Украинский футболист Андрей Ярмоленко наконец вернулся на футбольное поле в официальном матче. Андрей появился в матче "Вест Хэма" против "Брайтона".

Андрей впервые попал в заявку "молотобойцев" на матч с 20 октября 2018 года, когда он получил травму в поединке против "Тоттенхэма".

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Ярмоленко в матче против "Брайтона" вышел на замену во втором тайме. На 77 минуте украинский футболист заменил Пабло Форналса.

До травмы украинец успел сыграть за "молотобойцев" лишь в 9 матчах, за которые забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В матче против "Брайтона" Ярмоленко не смог помочь партнерам вырвать победу. Команды разошлись миром (1:1), хотя именно лондонцы побеждали. Следующий матч "Вест Хэм" сыграет против "Уотфорда".

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Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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