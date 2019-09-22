Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед": каким еще топ-клубам забивал украинец

В матче шестого тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на своем поле переиграл "Манчестер Юнайтед". Первый гол в игре забил украинский полузащитник хозяев Андрей Ярмоленко.

Для украинца этот мяч стал вторым в нынешнем сезоне после длительной травмы. Предлагаем вспомнить, каким еще топ-клубам забивал Ярмоленко.

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"Тоттенхэм" – "Боруссия" Д 3:1, Лига чемпионов

В матче с "Тоттенхэмом" Ярмоленко дебютировал за дортмундцев в Лиге чемпионов и сразу забил гол. Обыгравшись с Кагавой Ярмоленко великолепным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. Пущенный с левой мяч отправился точно в дальнюю девятку, и бросок Льориса был совершенно бесполезным.

"Бавария" – "Боруссия" Д 2:1, Кубок Германии

Под конец матча "Боруссия" проигрывала со счетом 2:0. Но Андрей смог хотя бы размочить счет в матче. Кагава, получив мяч от Шмельцера, покрутился на левом углу штрафной и выдал мимо Киммиха хорошую подачу на Ярмоленко. Андрей, за которым опять не успел Алаба, с острого угла мощно пробил головой. Вратарь "Баварии" сумел задеть мяч, но лишь подправил его движение в сетку.

"Динамо" – "Бешикташ" 6:0, Лига чемпионов

В поединке Лиги чемпионов с "Бешикташем", несмотря на погодные условия в Киеве, "Динамо" смогло вырваться вперед и забить сразу 6 голов. Ярмоленко реализовал пенальти и сделал счет 2:0.

"Порту" – "Динамо" 0:2, Лига чемпионов

Пенальти Андрея Ярмоленко в этом матче помогло преодолеть "Порту", которое до поединка с киевлянами имело 16-матчевую беспроигрышную серию. Ярмоленко пробил с одиннадцати метров хладнокровно. Андрей заметил, что Касильяс угадывает направление и когда вратарь упал в угол, ударил на силу по центру ворот.

И вот теперь в послужной список голов топ-клубам Андрей смело может записать гол в ворота "Манчестер Юнайтед".