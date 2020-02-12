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Ярмоленко зарабатывает больше всех в "Вест Хэме": названы зарплаты игроков в АПЛ

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Андрей Ярмоленко / twitter.com/WestHam

Украинский полузащитник английского"Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Но больше всего в Англии зарабатывает вратарь.

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков АПЛ составило издание Spotrac. Украинец получает 115 тысяч фунтов (136,5 тысяч евро) в неделю, то есть, 5,98 миллиона фунтов (7,1 миллиона евро).

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На втором месте рейтинга расположился Джек Уилшер (5,2 миллиона фунтов в год). Третий – Фелипе Андерсон – 4,42 миллиона фунтов в год. Еще семь игроков получают от 3 до 4 миллионов фунтов в год – Пабло Сабалета (3,9 миллиона фунтов), Микаэл Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна, Уинстон Рид (все – по 3,64 миллиона фунтов), Исса Гиот (3,48 миллиона фунтов) и Лукаш Фабианьски (3,38 миллиона фунтов). При этом в рейтинге не указаны зарплаты двоих основных игроков команды – Себастьяна Аллера и Пабло Форнальса.

Что касается других команд АПЛ, то больше всех зарабатывает вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа – 23 миллиона евро в год. На втором месте – хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (19,7 миллиона евро), а на третьем – еще один полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (18,5 миллиона евро).

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Отметим, что в топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги вошли 5 игроков "Манчестер Юнайтед", по 3 игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также по 2 игрока "Арсенала" и "Тоттенхэма".

Список из 15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

  1. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") – 23 миллиона евро
  2. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 19,7 миллиона евро
  3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 18,5 миллиона евро
  4. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 17,8 миллиона евро
  5. Месут Озил ("Арсенал") – 16,5 миллиона евро
  6. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") – 15,3 миллиона евро
  7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 14,1 миллиона евро
  8. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 12,3 миллиона евро
  9. Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед") – 12,3 миллиона евро
  10. Гарри Кейн ("Тоттенхэм") – 12,3 миллиона евро
  11. Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм") – 12,3 миллиона евро
  12. Александер Ляказетт ("Арсенал") – 11,1 миллиона евро
  13. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 11 миллионов евро
  14. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 10,1 миллиона евро
  15. Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед") – 10 миллионов евро.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт АПЛ Вест Хем Андрей Ярмоленко
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