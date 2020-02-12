Ярмоленко зарабатывает больше всех в "Вест Хэме": названы зарплаты игроков в АПЛ
Украинский полузащитник английского"Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Но больше всего в Англии зарабатывает вратарь.
Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков АПЛ составило издание Spotrac. Украинец получает 115 тысяч фунтов (136,5 тысяч евро) в неделю, то есть, 5,98 миллиона фунтов (7,1 миллиона евро).
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На втором месте рейтинга расположился Джек Уилшер (5,2 миллиона фунтов в год). Третий – Фелипе Андерсон – 4,42 миллиона фунтов в год. Еще семь игроков получают от 3 до 4 миллионов фунтов в год – Пабло Сабалета (3,9 миллиона фунтов), Микаэл Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна, Уинстон Рид (все – по 3,64 миллиона фунтов), Исса Гиот (3,48 миллиона фунтов) и Лукаш Фабианьски (3,38 миллиона фунтов). При этом в рейтинге не указаны зарплаты двоих основных игроков команды – Себастьяна Аллера и Пабло Форнальса.
Что касается других команд АПЛ, то больше всех зарабатывает вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа – 23 миллиона евро в год. На втором месте – хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (19,7 миллиона евро), а на третьем – еще один полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (18,5 миллиона евро).
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Отметим, что в топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги вошли 5 игроков "Манчестер Юнайтед", по 3 игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также по 2 игрока "Арсенала" и "Тоттенхэма".
Список из 15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") – 23 миллиона евро
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 19,7 миллиона евро
- Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 18,5 миллиона евро
- Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 17,8 миллиона евро
- Месут Озил ("Арсенал") – 16,5 миллиона евро
- Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") – 15,3 миллиона евро
- Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 14,1 миллиона евро
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 12,3 миллиона евро
- Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед") – 12,3 миллиона евро
- Гарри Кейн ("Тоттенхэм") – 12,3 миллиона евро
- Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм") – 12,3 миллиона евро
- Александер Ляказетт ("Арсенал") – 11,1 миллиона евро
- Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 11 миллионов евро
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 10,1 миллиона евро
- Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед") – 10 миллионов евро.
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