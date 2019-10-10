Ястремская без проблем пробилась в четвертьфинал турнира в Китае

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / twitter.com/D_Yastremska

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выступит в четвертьфинале турнира в китайском Тяньцзине. На стадии 1/8 финала она обыграла хозяйку турнира Шуай Пэн.

Матч для Ястремской оказался не слишком тяжелым. Она достаточно уверенно выиграла оба сета, потратив на игру 71 минуту. При этом она выиграла семь геймов подряд.

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В первом сете после счета 2:1 в пользу соперницы, Ястремская выиграла свою подачу и дважды оформила брейк-пойнт, выиграв сет. Второй сет она тоже начала с брейка, но в четвертом гейме позволила сопернице тоже оформить брейк. И впоследствии украинка еще раз взяла подачу соперницы и довела матч до победы

Даяна Ястремская – Шуай Пен 2:0 (6:2, 6:4)

В четвертьфинале турнира Ястремская сыграет против Вероники Кудерметовой.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Даяна Ястремская Теннис
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