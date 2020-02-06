Ястремская и Свитолина принесли первую победу сборной Украины на Кубке Федераций

Сборная Украины по теннису начала выступление на Кубке Федераций с победы над Болгарией.

Украинские теннисистки выиграли два первых матча против болгарских соперниц.

Первой на корт вышла Даяна Ястремская, которая за 51 минуту уверенно разобралась с Изабеллой Шиниковой. Ястремская реализовала 4 брейкпойнта из 5, а Шиникова не воспользовалась своим единственным брейкпойнтом в матче.

Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова 2:0 (6:2, 6:1)

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Второй сыграла Элина Свитолина. Несмотря на то, что ее соперница Виктория Томова представляет вторую сотню рейтинга WTA (украинка же занимает четвертое место), болгарка таки сумела дать бой нашей теннисистке. Свитолина в первом сете вела 4:1, но победительницу определили лишь на тай-брейке. Там уже впереди в счете была Томова, но украинка таки сумела выиграть сет.

Во втором сете Свитолина реализовала четыре брейка в противовес двум, которые сумела выиграть Томова.

Элина Свитолина – Виктория Томова 2:0 (7:6(5), 6:3)

Таким образом, сборная Украины выиграла первый матч Кубка Федерации против Болгарии. 7 февраля команда сыграет второй матч группы A против Хорватии. В случае победы, украинки в субботу, 8 февраля, сыграют с победителем группы B (Италия, Эстония, Австрия и Греция) за право выйти в плей-офф Мировой группы.