24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Ястремская и Свитолина принесли первую победу сборной Украины на Кубке Федераций

79 Читати новину українською
Даяна Ястремская / btu.org.ua

Сборная Украины по теннису начала выступление на Кубке Федераций с победы над Болгарией.

Украинские теннисистки выиграли два первых матча против болгарских соперниц.

Первой на корт вышла Даяна Ястремская, которая за 51 минуту уверенно разобралась с Изабеллой Шиниковой. Ястремская реализовала 4 брейкпойнта из 5, а Шиникова не воспользовалась своим единственным брейкпойнтом в матче.

Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова 2:0 (6:2, 6:1)

К слову: Украинская теннисистка Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" в январе

Второй сыграла Элина Свитолина. Несмотря на то, что ее соперница Виктория Томова представляет вторую сотню рейтинга WTA (украинка же занимает четвертое место), болгарка таки сумела дать бой нашей теннисистке. Свитолина в первом сете вела 4:1, но победительницу определили лишь на тай-брейке. Там уже впереди в счете была Томова, но украинка таки сумела выиграть сет.

Во втором сете Свитолина реализовала четыре брейка в противовес двум, которые сумела выиграть Томова.

Элина Свитолина – Виктория Томова 2:0 (7:6(5), 6:3)

Таким образом, сборная Украины выиграла первый матч Кубка Федерации против Болгарии. 7 февраля команда сыграет второй матч группы A против Хорватии. В случае победы, украинки в субботу, 8 февраля, сыграют с победителем группы B (Италия, Эстония, Австрия и Греция) за право выйти в плей-офф Мировой группы.

Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
сегодня
1370
Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Даяна Ястремская Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:57 Как де Пена забил за "Динамо" с центра поля – видео шедеврального удара
Ігор Саджениця 148
сегодня 12:55 Баскетболисту НБА Порзингису брутально сломали нос во время матча: видео
Юрій Семенюк 38
сегодня 12:32 Российскую гимнастку Солдатову госпитализировали после попытки суицида из-за булимий
Юрій Семенюк 217
5 февраля 21:54 Криштиану Роналду поздравил себя с 35-летием, выложив интересное видео с тренировки
Юрій Семенюк 123
5 февраля 19:05 Как Моуринью упал на льду в России – видео курьезного эпизода
Юрій Семенюк 141
Новости
Больше новостей
Залиште відгук