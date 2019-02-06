Ястремская может покинуть расположение сборной Украины после победы на Кубке Федерации

Даяна Ястремская прокомментировала победу над Йоханной Ларссон в матче противостояния Украина – Швеция в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

После матча украинка призналась, что травма ноги, полученная в финальном матче против Айлы Томлянович на турнире в Хуахине, все еще ее беспокоит.

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Также Ястремская не уверена, что сыграет в следующих матчах Кубка Федерации.

Йоханна Ларссон в основном трудности мне не создавала. Я делала их себе сама. Из-за того, что я была уставшая физически, мне было тяжело выдерживать длинные розыгрыши, но я старалась максимально выкладываться на решающих длинных, потому что они были ключевыми. Пока не знаю, буду ли играть следующие матчи, поэтому не смотрела, кто у них в командах. По состоянию здоровья я уставшая. С ногой все еще есть проблемы, она так же болит. Мы ее перематываем, я принимаю обезболивающие,

– сказала Ястремская.

24 канал писал, что сборная Украины проиграла Швеции на Кубке Федерации. В решающем противостоянии Надежда Киченок в паре с Мартой Костюк уступили шведкам.

К слову, 7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля – с теннисистками Эстонии.

Текущая победная серия Даяны Ястремской во всех турнирах составляет шесть матчей. Всего в 2019 году на счету 18-летней украинки 11 побед при 3 поражениях.

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