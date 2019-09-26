Ястремская не смогла победить Квитову в 1/4 финала в Ухане
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть стадию 1/4 финала на престижном теннисном турнире в Ухане (Китай). Украинка проиграла Петре Квитовой из Чехии.
Петра Квитова – Даяна Ястремская 2:0 (6:2, 6:4)
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Квитова, которая занимает седьмую строчку в рейтинге WTA, агрессивно начала матч. Чешка сразу сделала брейк и повела 2:0. Впоследствии Петра еще раз отобрала подачу Дайаны, что позволило ей легко выиграть первую партию. У Даяны не было ни одного брейк-пойнта на подаче Петры.
Отец и тренер Дайаны остался крайне недовольным первым сетом. Александр Ястремский в перерыве между сетами указал на ошибки Даян.
Ты не можешь подать первую, это значит, что у тебя тараканы в голове. Ничего не выполняешь, о чем мы с тобой договаривались перед игрой, подаешь под удар слева, играешь без плана на игру. Ты думаешь Квитова вышла постоять на корте? Нет! Недаром же она топ-игрок. Ты вышла сюда учиться играть на таком уровне, а не валять дурака,
– сказал отец.
В начале второго сета соперницы обменялись победами на подаче друг друга. После этого Квитова оформила очередной брейк и повела 3:1. В дальнейшем чешка сумела развить успех на старте партии и выиграла поединок.
Украину на турнире в Ухане также представляет Элина Свитолина. Свой поединок четвертьфинала против Элисон Риск Элина проведет сегодня. Начало игры в 15:30.
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