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Ястремская неудачно начала новый сезон, проиграв первый матч

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Даяна Ястремская / Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская неудачно начала новый сезон. На турнире WTA в австралийском Брисбене Даяна зачехлила ракетку в 1/16 финала.

Кики Бертенс – Даяна Ястремская 2:1 (6:4, 1:6, 6:3)

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Обидчицей Ястремской стала 9-я ракетка мира Кики Бертенс. Представительница Нидерландов победила украинку в трех сетах.

Ход матча

Даяна удачно начала матч, сделав брейк во втором гейме. Однако Бертенс выиграла 4 гейма подряд и повела со счетом 4:2. Два брейка позволили Кики выиграть партию.

Идеальным для Ястремской стал второй сет. Украинка оформила два брейка и разгромила Бертенс со счетом 6:1.

Судьба путевки в 1/8 финала решалась в третьей партии. Бертенс сразу заявила, что стремится одержать победу.

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Нидерландка повела со счетом 5:1. Ястремская сделала один обратный брейк, но не смогла отыграться. 6:3 – Бертенс выиграла третий сет, а затем и матч.

Украинки за бортом соревнований

Накануне турнир в Брисбене покинула 5-я ракетка мира Элина Свитолина.

Меньше, чем за час украинка проиграла представительнице США Даниэль Коллинс.

Не смогла преодолеть квалификацию юная украинка Марта Костюк. В финале украинка проиграла Людмиле Самсоновой из России.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
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