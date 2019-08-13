Ястремская продолжает творить сенсации и еще раз победила экс-первую ракетку мира: видео
Украинка Даяна Ястремская ударно дебютировала на большом турнире Premier 5 в Цинциннати.
Даяна Ястремская за два сета уверенно обыграла Каролину Возняцки из Дании в матче первого круга – 6:4, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Ястремская сумела сделать 6 эйсов, сделать 8 двойных ошибок и реализовать 6 брейк-поинтов. В то же время Возняцки смогла сделать лишь одну подачу навылет, допустить 3 двойные ошибки и выиграть 4 гейма на приеме.
В следующем раунде турнира Ястремская сыграет с опытной россиянкой Светланой Кузнецовой, которая выиграла у 11-ой сеяной Анастасии Севастовой из Латвии.
Поединок между Ястремской и Кузнецовой запланирован на 14 августа. В этот же день стартует на турнире в Цинциннати и Элина Свитолина, которая сыграет с бельгийкой Элис Мартинес.
Также 13 августа еще одна украинка Леся Цуренко встретится с Пуэрториканка Моникой Пуиг. Начало поединка в 22:30 по киевскому времени.
Видеообзор матча Даяна Ястремская – Каролина Возняцки