Ястремская проиграла Берненс и вылетела с малого Итогового турнира

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / twitter.com/D_Yastremska

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в полуфинал малого Итогового турнира WTA. В решающем матче украинка уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс.

Обе теннисистки перед тем обыграли Дону Векич. Поэтому победительница этой пары и занимала бы первое место в группе и выходила в полуфинал.

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Первый сет оказался довольно необычным. Каждая из теннисисток брала по два гейма подряд. Успешной в этом случае оказалась Бертенс, которая и выиграла первый сет.

Она выиграла и первые два сета во втором сете. Но на этот раз Ястремская не смогла ответить тем же. А в девятом гейме украинка еще раз проиграла свою подачу, и матч в частности.

Даяна Ястремская – Кики Бертенс 0:2 (4:6, 3:6)

Поэтому именно Бертенс сыграет в полуфинале малого Итогового турнира WTA

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Теги: Теннис Даяна Ястремская Спорт
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