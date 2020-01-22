Ястремская проиграла на Australian Open, выигрывая 5:1 и 3:0 – видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в третий круг Australian Open. Она уступила опытной Каролин Возняцки.

Их матч длился более двух часов. Хотя теннисистки сыграли только два сета, не доводя игру до тай-брейков. В первом сете Ястремская захватила инициативу, дважды подряд реализовав брейк-пойнты, и поведя в счете 5:1. Но удержать победный результат не смогла, и следующие три свои подачи проиграла. В итоге 5:7.

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Возможность отыграться украинка получила во втором сете, снова выиграв две подачи соперницы. Но при счете 3: 0 отдала инициативу Возняцки, и уже та была впереди. В девятом гейме Ястремская дважды не сумела реализовать брейк, хотя уже в следующем гейме трижды отыграла брейк сопернице, когда та готова была реализовать матч-пойнт. Но все же в двенадцатом гейме с третьей попытки Возняцки таки дожала украинку и выиграла сет и матч.

Даяна Ястремская – Каролин Возняцки 0:2 (5:7, 5:7)

Стоит отметить, что для Каролин Возняцки это последний сезон в профессиональном теннисе. 36-летняя датчанка в следующем круге Australian Open в третьем круге турнира сыграет с Он Жабер из Туниса.

Видео лучших моментов матча Даяна Ястремская – Каролин Возняцки