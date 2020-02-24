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Ястремская уверенно победила опытную бельгийку на турнире WTA

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Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела стадию 1/32 финала турнира WTA в Дохе (Катар). На пути в следующий раунд украинка преодолела сопротивление опытной бельгийки Кирстен Флипкенс.

Даяна Ястремская – Кирстен Флипкенс 2:0 (6:2, 6:4)

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Даяна идеально провела первую партию, которая длилась 34 минуты. Ястремская дважды оформила брейк и выиграла все геймы на своей подаче – 6:2.

Вторая партия оказалась сложнее для Даяны. Ястремской пришлось отыгрываться после того, как 34-летняя Кирстен оформила брейк и повела 3:1.

В следующем гейме Даяна сделала обратный брейк после чего защитила свою подачу и была успешной на подаче Флипкенс.

При счете 5:4 Даяна реализовала свой первый матч-бол и одержала победу.

Ястремская отомстила Флипкенс за поражение в парном разряде. Накануне Даяна в паре с Элиной Свитолиной проиграла Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс.

В следующем раунде Ястремскую ждет настоящее испытание. Украинка встретится с действующей чемпионкой Australian Open – Софией Кенин.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Даяна Ястремская Теннис
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