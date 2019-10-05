Ястремская в паре с Остапенко сенсационно вышла в финал парного турнира в Пекине

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал турнира серии Premier Mandatory в китайском Пекине (China Open).

Украинско-латвийский дуэт обыграл сестер Каролину и Кристину Плишкову из Чехии – 4: 6, 6: 4, 10: 6.

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Чешки выиграли первый сет со счетом 6:4, затем так же победила украинская-латвийская пара. В решающем отрезке игры Ястремская и Остапенко взяли верх – 10:6.

Ранее украинка также выступала в Китае в одиночном разряде, но во втором круге турнира уступила 8-й ракетке мира Бертенс.

В финале их соперницами станет дуэт американок Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс.

Для украинки это будет первый парный финал на туре, в то время как у ее партнерши это будет возможность завоевать уже четвертый парный титул в карьере.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Теннис
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