Эффективные тренировки для ног от Элины Свитолиной: видео

Первая ракетка Украины дальше продолжает делиться в своих соцсетях с болельщиками хорошими программами тренировок для всего тела. На этот раз спортсменка решила показать физические упражнения для ног.

Теннисистка ранее уже выкладывала такие видео в своем инстаграме, призывая людей оставаться дома и поддерживать физическую форму вместе с ней.

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Элина заполняет перерыв, который стал вынужденным из-за пандемии коронавируса. Украинка тренируется сама, а также со своим бойфрендом – известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Свитолина не только заполняет свободное время такими тренировками, но и теперь активно начала танцевать. Теннисистка выкладывает свои танцы в программе TikTok и делится в своем инстаграме.

Элина выложила семь роликов с упражнениями для ног и отметила, что 45 секунд тренируемся, а 15 секунд отдыхаем.

Украинка Элина Свитолина приняла участие в трех челленджах в поддержку людей с коронавирусом. До этого Свитолина поделилась со всеми, как умеет жонглировать рулоном туалетной бумаги теннисной ракеткой в ​​челендже "Оставайся дома".

Также спортсменка приняла участие в танцевальном челендже Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть. Еще один челлендж "Тренируйся дома – играй за весь мир" спортсменка поддержала в инстаграме.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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