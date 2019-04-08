Эффектный гол украинца Шахова помог ПАОКу приблизиться к чемпионству в Греции: видео

В воскресенье, 7 апреля, в матче 27 тура Суперлиги Греции ПАОК принимал на своем поле "Ламия". Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

ПАОК – Ламия 3:0

Голы: Педро Энрике, 34, Шахов, 78, Бисесвар, 83

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На 78 минуте второй гол ПАОКа в этом матче забил украинский полузащитник Евгений Шахов. Ему удалось головой точно замкнуть прострел с фланга.

Этот гол стал для Евгения вторым в этом сезоне. Еще через пять минут в ворота гостей забили в третий раз.

После туров чемпионата Греции ПАОК лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от "Олимпиакоса" на 10 очков.

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