Эффектный гол украинца Шахова помог ПАОКу приблизиться к чемпионству в Греции: видео
В воскресенье, 7 апреля, в матче 27 тура Суперлиги Греции ПАОК принимал на своем поле "Ламия". Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
ПАОК – Ламия 3:0
Голы: Педро Энрике, 34, Шахов, 78, Бисесвар, 83
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На 78 минуте второй гол ПАОКа в этом матче забил украинский полузащитник Евгений Шахов. Ему удалось головой точно замкнуть прострел с фланга.
Этот гол стал для Евгения вторым в этом сезоне. Еще через пять минут в ворота гостей забили в третий раз.
После туров чемпионата Греции ПАОК лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от "Олимпиакоса" на 10 очков.
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