Эффектный сейв украинца Лунина признан лучшим в чемпионате Испании: видео

Украинский вратарь Андрей Лунин в марте сыграл только один официальный матч – за "Леганес" в чемпионате Испании. Противостоял его команде грозный мадридский "Атлетико".

Именно в этом матче Андрей Лунин сделал невероятный сейв, который был признан лучшим в чемпионате Испании в марте. Украинец достал мяч из верхнего угла ворот после мощного удара Тома Лемара со штрафного.

Посмотрите на невероятную игру Лунина в матче против "Атлетико"

Сам матч закончился минимальной победой "Атлетико". В этом матче забил Сауль. Полузащитник сначала пробивал пенальти, и Лунин отбил его удар. Но игрок "Атлетико" первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот "Леганеса".