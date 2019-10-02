Эффектный трейлер к украинско–российскому поединку Гвоздик-Бетербиев: видео

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Гвоздик – Бетербиев трейлер
Гвоздик – Бетербиев трейлер

18 октября состоится объединительный поединок украинского чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика и российского чемпиона IBF Артура Бетербиева.

В сети уже появился эффектный трейлер к бою Гвоздик – Бетербиев.

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Трейлер к бою Гвоздик – Бетербиев: смотрите видео

Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула. Гвоздик техническим нокаутом уверенно защитил титул WBC. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу.

Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого россиянин провел две защиты своего пояса. В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 техническим нокаутом одолел Радивое Калайджича.

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Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Александр Гвоздик Гвоздик – Бетербиев
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