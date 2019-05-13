Эффектный удар украинки Козловой признан лучшим на турнире в Мадриде: видео

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила десятку лучших ударов теннисисток на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

Украинская теннисистка Екатерина Козлова выполнила лучший удар на этом турнире. Произошло это в матче против прошлогодней чемпионки турнира Каролины Плишковой.

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Топ-10 лучших ударов на турнире WTA в Мадриде: смотрите видео

К слову, Козлова стала последней украинкой, которая выступала на турнире в Мадриде. До этого соревнования еще в первом круге покинули сразу четыре украинские теннисистки.

Каролина Плишкова, проигравшая Козловой, перед тем в драматическом матче обыграла Даяну Ястремскую. Также сестра Каролины Плишковой Кристина выбила из борьбы украинку Марту Костюк. Еще одна украинка Леся Цуренко в первом круге проиграла четвертой ракетке мира Анжелик Кербер. Самым большим разочарованием стало поражение Элины Свитолиной, которая не смогла преодолеть первый круг грунтовых соревнований в Мадриде, проиграв представительнице Франции Полин Пармантье.

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