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Экоавтивистка Грета Тунберг раскритиковала Роджера Федерера за сотрудничество со спонсором

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Роджер Федерер / Фото из открытых источников

Всемирно известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг присоединилась к акции против живой легенды тенниса Роджера Федерера.

17-летняя Тунберг, которая была названа Человеком года по версии журнала "Time" в 2019 году, ретвитнула призыв к Федереру прекратить сотрудничество с банком "Credit Suisse".

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Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя нанесению ущерба окружающей среде. В частности, сторонники акции вышли на улицу с плакатами "Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?".


Экоактивисты вышли против Роджера Федерера

По информации СМИ, "Credite Suisse" работает с Федерером с 2009 года, а за контракт с банком спортсмен получает около 7 миллионов долларов ежегодно (общий доход от всех спонсоров – около 90 миллионов долларов в год) и является одним из доноров его благотворительного фонда.

Роджер Федерер, который является обладателем рекордных 20 трофеев "Большого шлема", эту ситуацию пока не комментировал.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Грета Тунберг Роджер Федерер Теннис
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