Экс-тренер "Динамо" – об Усике и Ломаченко: Это не нормально, Россия напала на Украину

Знаменитый футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал российско-украинскую войну и многочисленные контакты украинских спортсменов, в том числе боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко с представителями страны-агрессора.

Йожеф Сабо не строит иллюзий относительно "братской" страны. Об этом он рассказал в интервью Expres Online.

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"Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством", – отметил Сабо.

Напомним, Йожеф Сабо отказался ехать в Россию в 2017 году, когда его приглашали на одну из церемоний.

Скандал вокруг Усика и Ломаченко: главное

Усик и Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви (РПЦ).

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с русскими и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".

Поэтому обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". Зато в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

В ответ на критику Ломаченко опубликовал в своем инстаграме очередное религиозное сообщение.

Зато Усик обратился к критикам. В первую очередь Александр принял вызов украинского борца Богдана Грицая провести поединок.

Грицай рассказал, что решил бросить вызов Усику из-за политических убеждений боксера и угрозы людям.

Также Усик прокомментировал участие в фильме. Он заявил, что кино не русское и снято в Украине. Кроме того, боксер заявил, что не покинет Украину.

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