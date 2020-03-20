Экс-футболист "Шахтера" Луис Адриано – "самый грязный" форвард чемпионата России

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано выступал за российский "Спартак" и в июле 2019 года перешел в чемпионат Бразилии, однако до сих пор бразильца называются самым большим провокатором российского чемпионата за многие годы.

Один из защитников российского клуба Игорь Дивеев прокомментировал матчи против бразильского нападающего.

Читайте также Бывший лидер "Шахтера" оформил первый хет-трик в чемпионате Бразилии: видео

Футболист считает, что Луис Адриано был самым "грязным" игроком, с которым ему приходилось играть.

"Самый грязный" форвард, против которого я играл – Луис Адриано. Употребляли нецензурную лексику друг против друга. Он постоянно толкался, бил исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: "Эй, малыш, достаточно",

– прокомментировал футболист одному из корреспондентов Чемпионата.

Вспомнил футболист и ситуацию на турнире в Австрии. Тогда Набабкина удалили, а Адриано - нет. Игорь считает, что в этом эпизоде ​​Адриано был чистым провокатором.

Добавим, что Луис Адриано сначала перешел из "Шахтера" в итальянский "Милан", однако, там закрепиться в основном составе форварду не удалось и тот отправился в чемпионат России. За "Спартак" футболист сыграл два года и в июле 2019 года перешел в бразильский клуб "Палмейрас".

В 2019 году "Палмейрас" занял третье место по итогам чемпионата.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.