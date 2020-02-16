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Экс-голкипер "Динамо" Коваль пропустил гол от вратаря на последней минуте матча: видео

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Максим Коваль / 24 канал

Украинский вратарь Максим Коваль, выступающий за саудовский клуб "Аль-Фатех", пропустил курьезный гол. В воротах украинца расписался голкипер клуба "Аль-Файсали" Мустафа Малайека.

Инцидент произошел 15 февраля в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

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Голкипер "Аль-Файсали" пошел к воротам Коваля на последний угловой на 4-й компенсированной минуте матча. "Аль-Файсали" уступала со счетом 2:1.

Вратарь пошел спасать свою команду от поражения. После подачи с углового Малайека переправил мяч в ворота Коваля.

Видео гола в ворота Коваля

 

  • Коваль в этом сезоне сыграл только один "сухой матч". В пассиве экс-вратаря киевского "Динамо" 34 пропущенных гола в 18 встречах чемпионата.
  • "Аль-Фатех" Коваля занимает последнее место в чемпионате Саудовской Аравии.
  • 27-летний Коваль впервые переехал в чемпионат Саудовской Аравии летом 2018 года на правах аренды. Через год Максим стал полноценным игроком "Аль-Фатех".
  • До этого Максим выступал за "Металлург" Запорожья, "Говерлу", "Оденсе" и "Депортиво".
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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