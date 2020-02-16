Экс-голкипер "Динамо" Коваль пропустил гол от вратаря на последней минуте матча: видео
Украинский вратарь Максим Коваль, выступающий за саудовский клуб "Аль-Фатех", пропустил курьезный гол. В воротах украинца расписался голкипер клуба "Аль-Файсали" Мустафа Малайека.
Инцидент произошел 15 февраля в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
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Голкипер "Аль-Файсали" пошел к воротам Коваля на последний угловой на 4-й компенсированной минуте матча. "Аль-Файсали" уступала со счетом 2:1.
Вратарь пошел спасать свою команду от поражения. После подачи с углового Малайека переправил мяч в ворота Коваля.
Видео гола в ворота Коваля
- Коваль в этом сезоне сыграл только один "сухой матч". В пассиве экс-вратаря киевского "Динамо" 34 пропущенных гола в 18 встречах чемпионата.
- "Аль-Фатех" Коваля занимает последнее место в чемпионате Саудовской Аравии.
- 27-летний Коваль впервые переехал в чемпионат Саудовской Аравии летом 2018 года на правах аренды. Через год Максим стал полноценным игроком "Аль-Фатех".
- До этого Максим выступал за "Металлург" Запорожья, "Говерлу", "Оденсе" и "Депортиво".
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