Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга

Сборная Люксембурга лакмусовая бумажка для всех команд группы B, где за право выступать на Евро-2020 борется и сборная Украины. Хотя Люксембург и скромная команда, однако она одна из самых прогрессивных среди стран карликов.

Конкуренцию Люксембургу среди маленьких стран могут разве навязать Фарерские острова. В двух последних отборочных циклах они получили вместе 15 очков, что довольно приличный результат. Например, сборная Гибралтара не получила ни одного очка за 5 лет. В активе Андорры – четыре, Лихтенштейна – пять, а Сан-Марино – одно. В активе Люксембурга – 10.

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При этом Люксембург за это время провел матчи против Франции, Швеции, Нидерландов, Испании, Украины и Словакии. До Фарерских островов жеребьевка была более снисходительной. Самая серьезная сборная, с которой они играли, – Португалия. Также были Швейцария и Северная Ирландия, что далеко не грады в Европе.

Весь состав Люксембурга, по данным Transfermarkt, не дотягивает до 12 млн евро. В сборной Украины два футболиста стоят больше, чем весь состав Люксембурга – Зинченко (15 млн евро) и Цыганков (13 млн евро). Еще несколько игроков на 1-2 млн дешевле.

Самым дорогим игроком команды является Венсан Тилль – 3 млн евро. 19-летний атакующий полузащитник является настоящей надеждой Люксембурга. Он выступает в третьей лиге Франции за клуб "По", который в турнирной таблице идет только на 13 месте из 18-ти. В активе игрока 9 голов в 22 матчах. А за Люксембург Тилль в 17 матчах забил только 2 мяча. Тилль есть на карандаше у многих грандов. В частности, игроком интересуется мюнхенская "Бавария".

Еще только два игрока Люксембурга стоят более двух миллионов евро – Оливер Тилль, выступающий за российскую "Уфу", 1,5 млн евро. Он является старшим братом Венсана Тилля. За "Уфу" Тилль-старший в этом сезоне сыграл всего 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Максим Шано из американского клуба "Нью-Йорк Сити" стоит 1 млн евро и является третьим самым дорогим игроком своей сборной. Шано в МЛС сыграл всего три матча. К слову, Шано успел быть партнером знаменитого испанского форварда Давида Вильи, который выступал за американский клуб.



Фото: zbirna.com

Еще несколько игроков выступают за лучшую команду Люксембурга – "Ф91 Дюделанж". В частности, это Даниэль Синани, Дэйв Тюрпель и Кевин Мальже. Все трое являются ключевыми игроками своего клуба. 21-летний нападающий Синане в этом сезоне сыграл 31 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Еще один нападавший – 26-летний Тюрпель сыграл 32 матча, забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач. В конце концов, Мальже за сезон выходил на поле всего 17 раз и трижды отдавал голевые передачи.

Среди других более-менее известных команд, за которые играют люксембуржцы, – "Майнц", "Труа", "Мидлсбро", "Расинг", "Шериф", "Апполон". За них выступают Леандро Баррейру Мартинш, Кристофер Мартинш Перейра, Энес Махмутович, Даниэль да Мота, Жерсон Родригеш и Вахид Селимович соответственно. Однако эти футболисты не на ведущих ролях в своих клубах. Только 22-летний Перейра сыграл за "Труа" 21 матч во второй лиге Франции. В его активе 2 гола и 5 результативных передач.

Капитаном Люксембурга является 26-летний Лоран Жан из французского "Мецу". Его команда лидирует во второй лиге Франции. За сборную Жан дебютировал 16 октября 2016 года и успел сыграть 48 матчей.

Пути сборной Украины и Люксембурга пересекались трижды. Первый матч был товарищеским, а два другие – отбор к Евро-2016. Все поединки украинцы выигрывали с одинаковым счетом 3:0.

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