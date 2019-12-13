Экс-тренер "Динамо" Хацкевич близок к тому, чтобы возглавить лидера чемпионата России

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Александр Хацкевич / Фото из открытых источников

Новым наставником российского "Ротора" из Волгограда, скорее всего, станет белорусский тренер Александр Хацкевич, который не так давно работал с киевским "Динамо".

Соглашение будет рассчитано до лета 2021 года, а главной задачей перед Хацкевичем поставлен выход в РПЛ в ближайшие два сезона.

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Добавим, что с бывшим главным тренером Игорем Меньщиковым "Ротор" расстался, так как специалисту пришло предложение от другого клуба.

Александр Хацкевич был уволен из "Динамо" в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги чемпионов. На посту его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Волгоградский "Ротор" выступает в ФНЛ, второй по значимости лиге России. На зимний перерыв команда ушла на первом месте турнирной таблицы. Не так давно их покинул главный тренер Игорь Меньщиков.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Александр Хацкевич
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