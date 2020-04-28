Экс-тренер "Металлиста" Севидов оспорит дисквалификацию на 5 лет: Это выглядит немножко странно

Украинский тренер Александр Севидов прокомментировал дисквалификацию от футбольной деятельности на 5 лет. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола решил отстранить экс-тренера "Карпат", "Металлиста", "Мариуполя" и "Говерлы" из-за дела о договорных матчах ФК "Сумы".

Севидов в комментарии Tribuna.com заявил, что дело решили пересмотреть из-за апелляции. Однако он утверждает, что не подавал апелляцию.

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До того, как было опубликовано решение об отстранении Севидова, он заявлял, что КДК уже вынес решение про ФК "Сумы" и его признали невиновным.

"Дело решили пересмотреть из-за апелляции. Но апелляцию чьей? Вспомните, было первое решение, и на него некоторые футболисты и тренеры, которые не были с ним согласны, подали апелляцию.

Я не подавал, меня не вызвали в апелляционный комитет, меня там не было. Но потом вдруг снова решение и снова Севидов появляется. Как же так? Мы хотели Севидова обвинить? Надо возвращать", – заявил Севидов.

Тренер считает решение КДК абсурдным, поскольку "Сумы" во второй раз лишили профессионального статуса.

А если это решение не вступило в силу, то у меня вопрос - где клуб "Сумы" и как с ним поступить сейчас? Значит, он должен был играть в Первой лиге? Его незаконно расформировали?,

– сказал Севидов.

По словам Севидова, несмотря на то, что он не подал апелляцию на первое решение КДК, то решение вступило в силу.

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"У вас есть возможность выставить на сайт два решения КДК и спросить у юриста, как такое возможно. Есть 49-я статья дисциплинарных правил, по которой привлекать третьих лиц к делу нельзя после решения КДК. А Севидова и Золотницкого привлекли. КДК что захочет, то и примет. Я уже Андрею дал понять, что те, у кого власть, это боги", – заявил тренер.

Севидов сказал, что будет подавать апелляцию на решение КДК. Также он обратил внимание на то, когда вышло решение КДК – 12 марта, а опубликовано – 28 апреля.

"Полтора месяца. Где полтора месяца это решение было? Почему оно получилось после моего интервью? Вы вчера напечатали, а сегодня уже появилось решение. Не верю, что совпадение. Это все выглядит немного странно и, на мой взгляд, сильно предвзято", – добавил специалист.

Что известно про Севидова?50-летний украинский тренер, возглавлявший "Карпаты", "Металлист", "Говерлу", "Мариуполь". Фигурирует в расследовании матча "Ильичевец" – "Горняк-Спорт" (2016), который имеет характер договорного.

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