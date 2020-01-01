Экс-тренер "Зари" неожиданно сравнил уровни чемпионатов Украины и Беларуси

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб сравнил силу УПЛ и белорусской Высшей лиги.

Как известно, 7-го ноября Юрий Вернидуб возобновил тренерскую карьеру. Украинский тренер официально возглавил белорусский клуб "Шахтер" Солигорск.

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Если кто-то относится к белорусскому футболу скептически, то зря. Поверьте мне – в этой стране уровень чемпионата ничем не хуже нашего. Да, сборная Беларуси выступает не очень, но футбол на внутренней арене подкупает турнирной борьбой.



В национальном чемпионате участвуют шестнадцать команд, многие из которых отличаются конкурентоспособностью. Среди достойных участников такие команды, как БАТЭ, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), тот же "Шахтер" (Солигорск), "Городея", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Не сказал бы, что все они по своему уровню уступают украинским. Единственный минус – это отток перспективной молодежи. Многие из них стараются уехать в другие чемпионаты, где финансовые условия совсем другие – в частности, в Россию,

– рассказал Вернидуб в интервью UA-football.

Вернидуб возглавлял "Зарю" с осени 2011 года до мая 2019 года. Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне 2016/17).

В течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему участвовали в Лиге Европы.