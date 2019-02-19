Экс-украинец Романчук отказался общаться с украинскими журналистами после матча

Полузащитник "Ягеллонии" Тарас Романчук, который является уроженцем Украины, но принял польское гражданство, отказался дать комментарий украинскому журналисту о скандальной ситуации, в которую он попал после матча с "Вислой"

Скандал в Польше возник из-за того, что в матче 22 тура чемпионата игрок "Вислы" назвал Романчука "бандеровцем".

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"Нет, спасибо, украинским СМИ я не даю интервью", – коротко ответил Романчук на просьбу журналиста.

27-летний Романчук родился в городе Ковель, Волынской области. Выступал за юношеские команды "Ковеля", после чего стал играть за мини-футбольный "Апперкот" из Ковеля. В 2013 году хавбек переехал в Польшу, где стал выступать за "Легионовию", а через год перешел в "Ягеллонию". В 2018 году Романчук получил польское гражданство и дебютировал за сборную Польши.

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