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Экс-вратарь "Динамо" отказался сменить гражданство: Не представляю, что пою гимн другой страны

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Артур Рудько / 24 канал

Бывший вратарь "Динамо" Артур Рудько рассказал о желании играть за сборную Украины. Игрок кипрского "Пафоса" признался, что отказался принять гражданство другой страны.

В интервью Zbirna.com Рудько заявил, что во время выступлений за "Динамо" одно из азиатских государств предлагало ему гражданство.

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Когда я был в "Динамо" мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с дальнейшей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался,
– заявил футболист.

Рудько утверждает, что не имеет ничего против спортсменов, играющих за сборные других стран.

"Не представляю себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран", – сказал Артур.

Вратарь заявил, что поставил себе цель заслужить вызов в состав сборной Украины.

Также Артур не планирует задерживаться на Кипре и хочет перейти в более сильную лигу.

  • 27-летний Рудько – воспитанник киевского "Динамо". За киевский клуб он сыграл 29 матчей, в которых пропустил 32 гола.
  • Летом 2019 года контракт Рудько с "Динамо" закончился, и он на правах свободного агента перешел в "Пафос".
  • Контракт Рудько с киприотами действует до июня 2021 года. В этом сезоне Артур сыграл за "Пафос" 16 матчей, пропустив 20 голов.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Динамо Футбол
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