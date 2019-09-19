Экс-жена Тимощука рассказала, как продала мужа в "Баварию" за 13 миллионов долларов

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, как экс-игрок сборной Украины в свое время стал игроком "Баварии".

По словам Надежды, именно она вела переговоры по трудоустройству Тимощука в мюнхенский гранд-клуб, которые увенчались подписанием контракта за 13 миллионов евро.

Читайте также: Легендарный Тимощук будет играть за футзальный клуб из России

На самом деле я через знакомых, через десятые руки вышла на... водителя одного из руководителей "Баварии". Задача была такой: между делом спросить, не будет ли клубу интересен Тимощук, и передать контакты его представителей. Так и сделала.

Вскоре мы получили ответ из Мюнхена, что там готовы вести переговоры. Тогда уже составили официальный запрос, все как положено. Прилетели в отель, где разместилась "Бавария" на выезде, и там встретились лично с Хенессом и его помощниками. Мы прилетали на переговоры еще раз пять и в итоге пришли к консенсусу,

– рассказала экс-жена Тимощука в интервью "Советский спорт".

Процесс развода Анатолия Тимощука с Надеждой Навроцкой начался еще в 2014 году. Но он продолжается до сих пор. При этом процессы происходят в разных странах. Один из них – в Германии. Именно в этой стране против Анатолия Тимощука возбудили два уголовных дела.

К слову, Анатолий Тимощук является рекордсменом сборной Украины по матчам в составе национальной команды – 144.