Экс-жена Тимощука рассказала, как продала мужа в "Баварию" за 13 миллионов долларов

39 Читати новину українською
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук / ФК "Зенит"

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, как экс-игрок сборной Украины в свое время стал игроком "Баварии".

По словам Надежды, именно она вела переговоры по трудоустройству Тимощука в мюнхенский гранд-клуб, которые увенчались подписанием контракта за 13 миллионов евро.

Читайте также: Легендарный Тимощук будет играть за футзальный клуб из России

На самом деле я через знакомых, через десятые руки вышла на... водителя одного из руководителей "Баварии". Задача была такой: между делом спросить, не будет ли клубу интересен Тимощук, и передать контакты его представителей. Так и сделала.

Вскоре мы получили ответ из Мюнхена, что там готовы вести переговоры. Тогда уже составили официальный запрос, все как положено. Прилетели в отель, где разместилась "Бавария" на выезде, и там встретились лично с Хенессом и его помощниками. Мы прилетали на переговоры еще раз пять и в итоге пришли к консенсусу,
– рассказала экс-жена Тимощука в интервью "Советский спорт".

Процесс развода Анатолия Тимощука с Надеждой Навроцкой начался еще в 2014 году. Но он продолжается до сих пор. При этом процессы происходят в разных странах. Один из них – в Германии. Именно в этой стране против Анатолия Тимощука возбудили два уголовных дела.

К слову, Анатолий Тимощук является рекордсменом сборной Украины по матчам в составе национальной команды – 144.

blog_ava
Рада окончательно приняла законопроект о реформе прокуратуры: что это означает
сегодня
1383
Теги: Бавария Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
сегодня 13:58 Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
46
Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
сегодня 13:29 Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
238
"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити": ожидаемо, унизительно, но необходимо
сегодня 13:18 "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити": ожидаемо, унизительно, но необходимо
Ігор Саджениця 147
ПСЖ унизил "Реал", разгромив мадридцев в матче Лиги чемпионов: видео
сегодня 00:41 ПСЖ унизил "Реал", разгромив мадридцев в матче Лиги чемпионов: видео
591
"Динамо" сенсационно разбило "Аталанту", уверенная победа "Баварии": результаты Лиги чемпионов
сегодня 00:18 "Динамо" сенсационно разбило "Аталанту", уверенная победа "Баварии": результаты Лиги чемпионов
3553
Новости
Больше новостей
Залиште відгук