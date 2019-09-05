Эксфутболиста "Реала" и "Боруссии" Дортмунд обвиняют в распространении детской порнографии

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Кристоф Метцельдер
Кристоф Метцельдер / tus-haltern.de

Бывший футболист "Реала" и дортмундской "Боруссии" Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Метцельдер покинул футбольный клуб "Хальтерн", где он работал тренером молодежной команды.

По информации RTL, полиция немецкого города Гамбург, где сейчас проживает эксфутболист, приняла обвинения в адрес Метцельдера от женщины, которая продемонстрировала 15 фото порнографического характера, на которых изображены дети.

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Женщина утверждает, что Метцельдер отправлял ей эти фото через мессенджер WhatsApp. Полиция уже прокомментировала задержание Метцельдера.

Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге,
– говорится в сообщении полиции.

Метцельдер покинул главы футбольного клуба "Хальтерн". В пресс-службе клуба сообщили, что это временная мера на период расследования.

В качестве футболиста Кристоф Метцельдер выигрывал чемпионат Испании с "Реалом" и чемпионат Германии с "Боруссией". Вместе со сборной Германии Кристоф становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

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Теги: Спорт Футбол ФК Боруссия Д Реал
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