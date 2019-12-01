Эксперты оценили шансы сборной Украины на Евро-2020

30 ноября в Киеве Украинская ассоциация футбола и официальный партнер национальной сборной Украины ТМ Parimatch собрали экспертный клуб, чтобы в режиме "онлайн" с журналистами, функционерами и бывшими игроками национальной дружины обсудить ход жеребьевки в Бухаресте, где вживую просматривали церемонию президент УАФ Андрей Павелко и главный тренер сборной Андрей Шевченко.

До начала прямого включения из Бухареста ведущий мероприятия Артем Гагарин предложил присутствующим попробовать угадать будущего соперника для украинской команды в группе C, а также предоставил слово первому вице-президент УАФ Олегу Протасову, который заверил, что в любом случае, сборную ждут интересные матчи: "Кто бы нам не достался, желаю, чтобы ребята выступили так же удачно, как и в отборочном цикле, а наша группа была ровная, без аутсайдеров и фаворитов. Уверен, все сборные будут отбирать очки друг у друга".

Читайте также: Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020

В свою очередь представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра прокомментировал формат мероприятия: "Сегодняшний совместный просмотр жеребьевки Евро-2020 открывает серию абсолютно новых совместных проектов с экспертами и СМИ. Уверен, итогом дискуссии станет только прогресс украинского футбола".

Позже стало известно, что на сайте УЕФА уже началась регистрация болельщиков, которые хотят приобрести билеты на матчи нашей сборной в Амстердаме и Бухаресте. Кстати, УЕФА на этом Евро вводит только электронный билет, который не надо будет печатать.

К слову: Украина сыграет на Евро-2020 в Амстердаме и Бухаресте: где купить билеты и какова цена

Интересно, что кроме национальной футбольной дружины, украинские болельщики также смогут этим летом поддержать и кибер-сборную Украины, которая была создана накануне и также будет иметь возможность поспорить за титул континентальных чемпионов.

Присутствующие в зале экс-игроки национальной сборной Владимир Езерский, Владислав Ващук, Владимир Рева, Василий Кардаш согласились, что Украина достойно проведет финальный турнир Евро, и не будет останавливаться только на играх группового турнира. "Надо ставить более высокие задачи, – считает Владислав Ващук. – Мы обыграли Португалию в группе, то почему бы не победить на Евро другие топ-сборные и начинать можно как раз с голландцев".

При включении из Бухареста участники мероприятия услышали вживую президента УАФ Андрея Павелко, который сообщил, что во время финальной части Евро сине-желтые будут базироваться в Бухаресте, а наше Посольство в этой стране организует прием украинцев на высшем уровне.

Под финал церемонии жеребьевки все остались довольны, ведь никто не хотел видеть в соперниках украинцам португальцев или турков, потому Австрию восприняли оптимистично. Еще одного, четвертого оппонента по группе, украинцы узнают после стыковых матчей в Лиге наций. Среди вариантов: победитель стыковых матчей пути D (Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово) или Румыния.

Фото: Сергей Левицкий, Чемпион.