Элина Свитолина неожиданно решила взять паузу в выступлениях

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Первая ракетка Украины Элина Свитолина восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца.

В собственном Facebook теннисистка рассказала болельщикам о своем физическом состоянии.

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Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья. Прошлые 5 недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я как можно меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеспособности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку,
– написала Свитолина.

Элина Свитолина на прошлой неделе не сумела преодолеть стартовый барьер на турнире WTA в Майами и впервые за последние четыре сезона не выиграла ни одного титула до начала грунтовой серии.

К слову, пока Элина заявлена на турнир серии Premier в Штутгарте, который пройдет с 22-го по 28 апреля. До этого Свитолина не имеет в плане турниров.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Новости Спорта Теннис
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