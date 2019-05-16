Элина Свитолина пожертвовала 12 тысяч евро на срочную операцию юной теннисистке

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая нуждалась в срочной операции. От этого зависело, сможет ли девушка и в дальнейшем заниматься спортом. На помощь семье пришла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Дария Лопатецкая получила травму мениска на турнире в Риме. Поэтому девушку отправили в местную больницу. Однако срочная операция стоила немалых денег – 12 тысяч евро. И семья Лопатецкой обратилась за помощью.

"Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас", – рассказала сестра Дарьи Мария Лопатецкая в комментарии btu.org.ua.

К слову: Свитолина впервые с 2014 года проиграла четыре матча подряд

Что касается самой Дарьи, то пока неизвестно, сколько продлится реабилитация и когда спортсменка сможет вернуться на корт.